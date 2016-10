Boumerdès booste ses chantiers

Soulagement des travailleurs et enthousiasme des entrepreneurs...Des sources crédibles au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales rapportent que plusieurs autorisations de projets bloquées durant plusieurs années en raison des lenteurs administratives, seront relancées sous peu. Cette nouvelle a ravi beaucoup de monde dans cette wilaya côtière qui a connu l'une des pires saisons touristiques depuis les années 2000. Des dizaines de projets, notamment dans le secteur touristique dont les montants se chiffrent à des centaines de milliards de dinars et des milliers de postes d'emplois ont été injustement bloqués.

Le dernier mouvement des walis annonçait en effet cette volonté politique des autorités de relancer ces projets créateurs d'emploi et de richesses en ces périodes de crise financière induite par la chute des prix du baril de pétrole.