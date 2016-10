Du rififi à la faculté des relations internationales (Alger 3)

La Faculté des sciences politiques et des relations internationales (Alger 3) est secouée depuis quelques jours par un scandale, suite à l'affichage des résultats du concours d'accès au doctorat en «Études européennes». Selon le quotidien arabophone Sawt El Ahrar, les étudiants affirment que «la moyenne d'un candidat a été falsifiée par le comité de correction, la faisant passer de 9/20 à 14/20». Les étudiants, sous tension, exigent de l'administration qu'elle remédie à la situation, menaçant d'organiser une marche de protestation. Les autres candidats à ce concours d'accès ont fait savoir que le «doctorant» visé a une «relation étroite» avec le président des orientations et un des membres du comité de correction. Ils affirment même qu'il a pu consulter les contenus des sujets avant la tenue de cet examen. D'autres étudiants cités par le journal affirment que ce candidat «n'avait pas le droit de s'inscrire au master», car il avait redoublé durant son cursus de licence et tenté plusieurs sessions de rattrapage pour acquérir ses modules, ce qui, légalement, empêche l'accès à ce cycle post-gradué.