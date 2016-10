Jean-Frédéric Poisson se noie dans les excuses face aux lobbies sionistes

Le candidat à la primaire de la droite française, Jean-Frédéric Poisson, est dans le collimateur de la commission d'organisation dont le président, Thierry Solère, l'a déjà enfoncé «avec force». En cause, des propos dans Nice-Matin, mercredi dernier. «La proximité de Mme Clinton avec les super financiers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes sont dangereuses pour l'Europe et la France», a-t-il déclaré. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) s'est dit «consterné» par ces «propos abjects (...) insidieusement antisémites, et relevant des thèses conspirationnistes». Interrogé sur la radio communautaire juive, Jean-Frédéric Poisson a reconnu que ses propos aient «pu provoquer une sorte d'émotion au sein du Crif». «J'en suis désolé, parce que ce n'était évidemment pas mon intention, et je veux redire ici toute l'amitié que j'ai pour l'Etat d'Israël et pour le peuple juif dans son ensemble.» Un repentir qui ne sert à rien car, lynché par les médias tous mobilisés contre lui, il va encore subir les foudres de la classe politique de gauche à droite, tant il est hasardeux de s'attaquer aux lobbies sionistes, en France comme aux Etats-Unis!