Le transport multimodal est né à Constantine

Bonne nouvelle pour les usagers des transports publics de la wilaya de Constantine! Il s'agit, en effet, de l'abonnement mensuel unique pour les deux modes de transport public de Constantine qui sera applicable dans les prochains jours. Désormais, les usagers des bus de l'entreprise de transport urbain et suburbain (ETC) et du tramway (Setram) pourront emprunter ces deux modes de transport avec un seul abonnement mensuel multimodal.

D'un coût de 1500 DA, cet abonnement mensuel permettra aux passagers d'utiliser ces modes de transport d'une façon illimitée durant toute la durée de validité. La mise en place de cette nouvelle formule, en attendant son application pour le téléphérique également, vise, est-il précisé, à faciliter le transport des voyageurs. Comme ce sera le cas, précisément, pour les habitants de la nouvelle-ville Ali-Mendjelli qui pourront grâce à cette carte emprunter les bus de l'ETC de la nouvelle-ville jusqu'à la cité Zouaghi pour prendre le tramway en direction du centre-ville, au lieu d'acheter un ticket à chaque fois.