Une exposition de manuscrits du Coran au musée de Washington

Le musée d'art asiatique de Washington présente depuis hier la première exposition majeure dédiée au Coran aux Etats-Unis, comprenant de précieux livres saints et manuscrits anciens, dans le but de redorer l'image de l'islam qui a souffert d'une campagne électorale américaine particulièrement clivante. Plus de 60 Corans ou textes coraniques, rédigés du VIIe au XVIIe siècles et considérés comme des oeuvres d'art pour la finesse de leurs calligraphies, composent l'exposition «L'art du Coran» qui s'étale jusqu'au 20 février 2017 au musée Freer Sackler, situé en plein coeur de la capitale américaine. Ces Livres saints majestueux ont autrefois été manuscrits pour les plus riches et puissants dirigeants du monde musulman et la plupart d'entre eux -47 sur 63- ont été confiés au Freer Sackler par un seul musée: celui des arts turcs et islamiques d'Istanbul. Le reste appartenant déjà à la collection du musée américain.