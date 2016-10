10.000 bénévoles au volontariat de Tizi Ouzou

Quelque 10.000 bénévoles ont participé samedi à l'opération de volontariat pour le nettoyage de la commune de Tizi Ouzou, Mourad Ferroudj directeur de l'Epic Codem a indiqué à l'APS que les différentes directions techniques de la wilaya (travaux publics, ressources en eau, jeunesse et sports...), la direction locale de l'Office national d'assainissement, l'Epic Codem et le mouvement associatif qui ont pris part à cette action ont mobilisé environ 1000 bénévoles.

Pour ce qui est des moyens matériels, un total de 50 camions, 15 cases et rétrochargeurs ont été employés dans cette opération qui a touché l'ensemble des quartiers, cités et villages de la commune du chef-lieu de wilaya et qui a débuté à 6h du matin pour se poursuivre jusqu'en fin d'après-midi, a ajouté ce même responsable.