6000 fuites d'eau enregistrées par l'ADE

Prés de 6000 fuites d'eau ont été enregistrées par les services de l'Algérienne des eaux (ADE), à Boumerdès, entre janvier et août 2016, a-t-on appris hier auprès d'une responsable de cette entreprise. «Toutes ces fuites ont été traitées par nos services dès leur notification», a indiqué à l'APS la chargée de l'information auprès de l'ADE de Boumerdès, Mme Zioui Amel. Sur ce total de fuites, 2630 ont été enregistrées sur le réseau de distribution d'eau(conduites), 2230 sur les conduites de raccordement et autres compteurs et 810 sur les conduites d'adduction, a détaillé la même responsable, signalant le recensement d'une majorité de ces fuites au niveau des grandes zones urbaines de la wilaya, à l'instar de Khemis El Khechna, Thenia, Dellys et Bordj Menaïel. L'ADE de Boumerdès a accusé une perte globale de pas moins de 160 millions de DA due à ces fuites et leur réparation, a-t-elle ajouté.