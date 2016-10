L'APN joue la transparence

La chambre basse ouvre les débats sur le projet de loi de finances 2017 à la presse. Contrairement aux années précédentes, les travaux d'examen du projet de loi n'auront pas lieu à huis clos. La commission parlementaire des finances et du budget qui tient ce matin sa première réunion en présence du ministre des Finances veut, à travers la presse, donner plus d'explications sur ce projet qui a suscité une vive polémique. Depuis plus de trois mois, les nouvelles dispositions de la LF 2017 ont monopolisé le débat sur la scène politique. Vu les augmentations et les taxes introduites dans ce projet, de nombreux partis politiques ont vivement critiqué la démarche du gouvernement. Sachant que le débat promet d'être houleux lors des plénières, les députés tentent d'apaiser dès à présent les esprits.