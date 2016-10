Les boulangers s'emportent

Le président de la Fédération nationale des boulangers monte au créneau et dément:

«Nous ne fabriquons pas de pain avec du sel non iodé», affirme-t-il. «La majorité des boulangers utilise le sel de l'Enasel pour éviter le contrôle des agents de la DCP», a-t-il expliqué. Selon lui, ces derniers sont rassurés dès qu'ils constatent que le boulanger utilise le sel de l'Enasel livré avec un certificat de contrôle. Il a appelé le ministère du Commerce à ouvrir une enquête sérieuse pour tirer certaines choses au clair. S'exprimant il y a quelques jours en marge du 1er Carrefour de boulangerie, tenu récemment à Oran, le directeur commercial de l'Entreprise publique de production de sel (Enasel), Nouri Tayeb, a soutenu qu'une étude menée par le ministère du Commerce en 2015 avait révélé que 90% des boulangers utilisent du sel non iodé dans la fabrication du pain.