Les vrais chiffres du cancer en Algérie connus aujourd'hui

Le premiers résultats du réseau national du registre du cancer seront donnés ce matin par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. En effet, Abdelmalek Boudiaf présidera une réunion au niveau de l'Institut national de santé publique où seront présentés les vrais chiffres du cancer en Algérie. Ce registre national permet d'avoir des chiffres fondés sur une base scientifique et non sur de simples estimations. Ce qui déterminera avec exactitude la situation épidémiologique du cancer en Algérie et de définir les priorités du ministère en matière de lutte contre cette maladie.