Oran: 400 participants aux Journées de pneumologie

Plus de 400 participants sont attendus aux 6èmes Journées internationales de pneumologie, prévues le 10 novembre prochain à Oran, a-t-on appris samedi dernier des organisateurs. Programmées par le service de pneumologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran, ces journées seront consacrées au cancer bronchique, à la broncho-pneumopathie chronique obstructive (Bpco) et à l'asthme. Des conférenciers algériens, français, tunisiens et marocains aborderont principalement, à travers leurs communications, les cancers bronchique et thoracique, ainsi que les thérapies ciblées dans ces cancers. 3500 nouveaux cas en moyenne et par an d'atteintes par le cancer bronchique sont recensés en Algérie avec un taux de 80% de cas incurables, car détectés à un stade avancé de la maladie, estiment des spécialistes qui soulignent que ce chiffre «connaîtra une courbe ascendante dans les 10 à 15 années à venir». La Bpco, deuxième thème de ces journées, est un véritable problème de santé publique qui a un facteur de risque commun avec le cancer du poumon: le tabagisme et les facteurs environnementaux. Elle est aussi en constante progression, selon les spécialistes.