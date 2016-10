Zoukh à New York

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, est depuis deux jours à New York, plus exactement pour parler de l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre l'habitat précaire. C'est ce qu'a rapporté le journal on-line Algérie1. L'opération d'éradication des bidonvilles suit son cours et Alger tend à devenir la première capitale en Afrique sans bidonville. M.Zoukh a fait de l'éradication de l'habitat précaire une affaire personnelle et veut redonner son lustre d'antan à Alger. En septembre dernier, il a affirmé que ce qui reste des bidonvilles au niveau de la capitale sera éradiqué en un clin d'oeil. «Maintenant qu'on s'est débarrassé du fameux bidonville d'Erramli, le reste ce ne sont que des gaufrettes pour nous», a ironisé le wali d'Alger révélant que les opérations de relogements seront relancées incessamment.

«L'argent et les moyens existent», a-t-il indiqué lors d'une sortie au niveau de la capitale à l'occasion de la rentrée scolaire.