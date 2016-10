Alsat-2B et Alsat-1B envoient les premières images

Les opérations de réception des premières images des satellites d'observation de la Terre «Alsat-2B, et Alsat-1B» se sont déroulées dans de «bonnes conditions» au niveau des segments sols de contrôle, de commande et de réception, de Ouargla et d'Oran. Après le lancement réussi le 26 septembre dernier de ces deux satellites et les premiers signaux de ces derniers reçus, les équipes de l'Agence spatiale ont entamé la phase de mise en poste et de tests en orbite. S'agissant du nanosatellite Alsat-1N, dont les missions revêtent un caractère expérimental scientifique et technologique qui sera exploité par les chercheurs de l'Asal, en collaboration avec leurs homologues britanniques, la phase de mise à poste qui se poursuit, a déjà abouti à la mise en marche de tous les systèmes de la mission (énergie, ordinateur de bord et transmission) et au basculement du satellite en mode de fonctionnement nominal, précise-t-on.