Des crevettes sahariennes, ça existe

L'élevage des crevettes en zones sahariennes n'est pas une idée dans l'air. C'est très sérieux et les Sud-Coréens qui n'ont pas de désert dans leur pays, apporteront leur savoir-faire technique et technologique. Le Projet est déjà dans le pipe et un symposium lui sera dédié demain à Ouargla. Les scientifiques auront à y évaluer les résultats obtenus par la ferme expérimentale algéro-sud-coréenne d'élevage de la crevette d'eau douce de Ouargla. Géré conjointement par le ministère de l'Agriculture et l'Agence coréenne de la coopération internationale (Koica), ce projet offre une capacité de production de 20 à 30 tonnes/an de crevettes à patte blanche (Litopenaeus vannamei), selon les données de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques. Attendons de goûter à ces crevettes pour juger de la réussite ou pas de cette idée «géniale».