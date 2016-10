Exposition-hommage à la femme algérienne

La Journée nationale de la presse, dont le thème a porté sur le rôle de la femme dans le développement économique et social, a été marquée par le Centre national de la documentation presse et information (Cndpi). Une exposition a été organisée à l'initiative du centre sous l'intitulé «La femme algérienne, une femme plurielle», dans l'enceinte du Centre international de conférences. Les journalistes conviés à la célébration de la Journée nationale de la presse ont pu apprécier l'effort du Cndpi qui a sérié pas moins d'une vingtaine de métiers exercés par les Algériennes, avec à l'appui, des photos de celles-ci. Des ministres aux artistes en passant par les pilotes, ingénieures et agricultrices, l'exposition a montré un aréopage complet de ce que la femme algérienne accomplit au quotidien. Rappelons que le Cndpi a déjà à son actif quelques expositions à succès, dont celle qui a regroupé les oeuvres de caricaturistes algériens.