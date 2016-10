L'Enie se lance dans le photovoltaïque

La plate-forme industrielle de l'Enie dédiée à l'énergie solaire sera très bientôt opérationnelle. Cette réalisation qui entre dans le cadre d'un programme d'intégration de la technologie solaire a nécessité un investissement de 500 millions de DA. Les 50 employés qui y travailleront feront de l'encapsulation des panneaux solaires à technologie «silicium mono et poly cristallin». Des termes «savants» qui veulent dire au final que l'Enie fabriquera en matériel de quoi produire 18 mégawatts par an. Les nouveaux panneaux solaires sont destinés à des usages aussi bien professionnels que domestiques. En fait, le matériel de l'Enie servira à l'éclairage public et celui des sites industriels, le pompage des puits et les besoins énergétiques spécifiques à base de technologie solaire photovoltaïque, à l'image des chauffe-bains et autres fonctions domestiques.