La nouvelle race d'hommes d'affaires pointe du nez

Les hommes d'affaires algériens en herbe se font de plus en plus visibles et semblent forcer la main à leurs aînés pour se faire un chemin dans la sphère économique privée nationale. Leur organisation, Jil FCE, est actuellement de toutes les conférences et ses membres n'ont pour ainsi dire aucune trace de timidité. Sur la délicate question du foncier industriel, on les a vus avant-hier défendre avec une certaine audace leur point de vue, malgré le caractère sensible de la thématique. Leur proposition consiste à inscrire la problématique dans une dynamique territoriale, avec à la clé la mise à disposition de l'entreprise d'une information économique viable, pour servir cette force de frappe. Dit comme cela peut paraître savant, mais pris individuellement, les jeunes chefs d'entreprise savent de quoi ils parlent.