Opération don de sang au siège de LG

C'est une vraie démarche solidaire dont vient de faire preuve LG, filiale algérienne du leader sud-coréen de l'électronique. C'est en son siège, à Chéraga, sur les hauteurs d'Alger, que l'entreprise a mobilisé son personnel pour une opération don de sang qui a été finalement un vrai succès. Zakaria Mohamed Messikh, Manager du marketing et des relations publiques, a participé à cette action de solidarité, menée en collaboration avec l'Agence nationale du don de sang. L'opération qui reflète le haut degré de responsabilité sociale de LG a vu la participation du chanteur populaire Mourad Djaâfri et celle du jeune joueur de football du MCA Hichem Nekkach. Tous deux ont contribué à cette campagne de charité. Zakaria a commenté: «Cette campagne reflète la conviction de la société sur l'importance de la responsabilité envers la société civile et témoigne de son sens de l'éthique.»