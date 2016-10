130.000 dossiers de retraite anticipée en huit mois

Le Système national des retraites est sérieusement ébranlé. De janvier à septembre 2016, sur les 180.000 dossiers déposés auprès des différentes antennes de la CNR, on compte pas moins de 130.000 qui entrent dans le cadre de la retraite anticipée! Un record inquiétant, motivé par l'annonce de la suppression de cette frange à compter du début de l'année 2017. Et le plus inquiétant, c'est que le rush est en train de se poursuivre, voire de s'aggraver de jour en jour. Le déficit déjà important pourrait, estiment les responsables, conduire à une situation inextricable. Les autorités ne veulent pas cependant remettre en cause le principe intangible de la solidarité nationale et ils comptent sur le recours au mécanisme de...solidarité inter-caisses, auquel cas ce sera à la CNA, déjà fortement sollicitée, de voler au secours de la CNR, le temps de remédier à ce déficit qualifié de «structurel».