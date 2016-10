La pêche au corail reprendra en 2017

Fini le trafic du corail: des instructions «fermes» ont été données par le ministère de tutelle à l'effet de respecter les délais fixés pour lancer l'exploitation de cette richesse dont la pêche est suspendue depuis 2001. Cette activité sera relancée pour «renforcer l'économie nationale par d'autres revenus hors hydrocarbures dans le cadre de la politique de l'Etat visant à diversifier l'économie à travers tous les secteurs, dont la pêche et les ressources halieutiques», a-t-on indiqué. Les responsables du secteur ont pour objectif de réorganiser la filière pour «préserver et protéger cette richesse» contre la pêche illicite qui, en une décennie, a pris des proportions effarantes compte tenu du gain appréciable des trafiquants. Les études techniques réalisées ont montré que «l'Algérie figure parmi les rares pays qui disposent d'importantes quantités de cette ressource», permettant de créer de nouvelles opportunités de travail d'une part et de nouvelles ressources pour le Trésor public d'autre part.