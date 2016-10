Le diktat des parkingueurs prendra-t-il vraiment fin?

Secouées par la campagne de dénonciation sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, suite à la mort tragique d'un jeune homme qui a succombé à une attaque sanglante des «parkingueurs» à Ouled Fayet (banlieue Ouest d'Alger), les forces de police de la capitale ont mené, entre le 15 et le 18 octobre, une vaste opération qui a permis le recensement de 19 parkings illicites et l'arrestation de 19 «parkingueurs». Cela fait pourtant des années que le phénomène empoisonne la vie des habitants, confrontés à une agression caractérisée des personnes et des biens (CBV, saccage des véhicules, etc) quand ils tentent de s'opposer à ce racket à peine voilé.

Et c'est pourquoi le chiffre communiqué avec tambour et trompette paraît bien dérisoire par rapport à la réalité du terrain, plusieurs quartiers d'Alger, pour ne parler que de la capitale car le phénomène affecte l'ensemble du pays, subissant le diktat de ces centaines de délinquants reconvertis en vigiles autoproclamés.