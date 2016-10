Un exemple de lutte contre l'informel

La lutte contre l'informel est un défi de longue haleine. Chassés d'un endroit, les adeptes se rabattent sur un autre, séance tenante. A Batna, l'APC et les services de sécurité ont redoublé d'ardeur, interpellant neuf marchands ambulants au niveau de la rue Grine Belgacem, pour «exploitation sans autorisation du trottoir». Les concernés ont été avertis par écrit: ils devront, désormais, se conformer aux décisions prises par l'APC en matière de respect de la circulation piétonne et de préservation du cadre de vie, faute de quoi ils feront l'objet de poursuites judiciaires. Ainsi, cinq charrettes de marchands de fruits ont été saisies, avec des procès-verbaux établissant le caractère du squat illégal des trottoirs. Démarche qui vise également les locaux commerciaux légaux, mais dont les propriétaires n'hésitent pas à s'accaparer les espaces piétonniers, voire même la chaussée à coups de chaises et de barres de fer. Une initiative qui mérite d'être suivie dans beaucoup d'autres wilayas.