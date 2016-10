Une cyberattaque mondiale au malware Mirai a eu lieu vendredi

nombreux sites Web sont devenus inaccessibles, dont Amazon, Netflix, PayPal et Twitter, notamment sur la côte est des Etats-Unis. La cause de la perturbation a été vite déterminée: c'était une cyberattaque massique «par déni de service» (DDoS pour les informaticiens). La méthode est brutale: inonder un serveur d'incessantes requêtes qui finissent par le saturer. Il faut donc un grand nombre d'ordinateurs connectés et une cible. Celle-ci était un serveur de DNS, l'entreprise Dyn. Son rôle est celui d'un annuaire qui transforme les noms de sites Web tapés dans le navigateur, en une adresse IP, c'est-à-dire une suite de nombres. Quant aux ordinateurs, il s'agissait, pour une partie d'entre eux, d'objets connectés. Ces appareils électroniques reliés à Internet, de plus en plus nombreux, comme les voitures, les montres ou les bracelets, représentent aujourd'hui une puissance informatique répartie et plus accessible aux pirates que les ordinateurs. Une étude HP concluait déjà que 70% des objets connectés sont mal protégés, présentant d'importantes failles de sécurité.