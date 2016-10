Une rencontre hautement touristique

Nous apprenons que le 18 novembre prochain, aura lieu dans la banlieue touristique de Tunis une rencontre entre les entreprises tunisiennes qualifiées et une centaine de leurs émules algériennes, afin de débattre et, éventuellement, sérier les domaines de coopération.

A cette occasion, il serait même question d'une innovation intéressante, la distribution par la poste tunisienne de cartes afférentes à diverses prestations allant de l'hébergement à l'éducation, en passant par la santé et le shopping, des cartes prépayées qui offrent à leur acquéreur des réductions substantielles sur chacune de ces catégories en fonction de leur nature. Aux dernières nouvelles, le projet n'est plus en gestation et les pourparlers entre l'initiateur de cette offre et l'institution tunisienne sont en phase de conclusion.