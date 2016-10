Alexandre Zolotov au Sila

L'ambassadeur de Russie Alexandre Zolotov rendra visite, demain à 14h00 au stand de la Fédération de Russie au Salon international du livre à Alger. Après une absence de six ans, les Russes retrouvent leur place au niveau du Sila. A côté de la littérature russe, on notera également la présence, pour la première fois, de l'Inde, puissance éditoriale mondiale. Ces deux pays viennent renforcer la participation de l'Asie qui comprenait déjà la Chine, l'Iran, le Japon et la Turquie. Le Salon international du livre d'Alger ouvre officiellement ses portes au public du 27 octobre au 05 novembre au Palais des expositions des Pins maritimes