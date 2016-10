Stockholm-Adrar avec une escale à Alger

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, était hier à Stockholm, en Suède, dans le cadre d'une mission de prospection de partenariats industriels. Il aura à peine le temps de souffler, entre son activité ministérielle à Alger et ses engagements partisans au RND, qu'il devra reprendre l'avion, mais cette fois, en direction du sud du pays, où il effectuera une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Adrar. Il aura le week-end pour se reposer, puisque le déplacement d'Adrar est fixé au dimanche 30 octobre. Il faut bien admettre qu'un rythme pareil est assez «soutenu». Ce qui fait dire à un observateur que ce n'est pas facile d'être ministre de l'Industrie en Algérie. Mais l'entourage du ministre met en évidence l'euphorie de Bouchouareb à chaque important contrat signé. «C'est son carburant», dit-on.