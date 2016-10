Un Algérien présélectionné dans Stars of Science

Après Mahrez qui brille sur la planète football et le petit génie qui a damé le pion à des centaines de milliers d'Arabes dans la lecture, l'Algérie a enfanté un autre génie. Il s'agit de Abderrahim Bourouis, chercheur chez Algérie télécom. Ce jeune homme a été présélectionné parmi des centaines de candidats dans la huitième saison de l'émission de télé-réalité Stars of Science. Cette émission est dédiée aux inventeurs dans le domaine des sciences et des technologies. Dans cette huitième saison, neuf candidats sont appelés à développer des solutions créatives dans les secteurs des technologies de l'information, de l'énergie, de l'environnement et de la santé. Les candidats et leurs produits seront jugés par un jury d'experts durant les épisodes de prototypage et de validation. Seuls quatre d'entre eux participeront à la finale. L'Algérien Abderrahim Bourouis s'est distingué par rapport à ses concurrents avec son prototype «Wonderkit», un tee-shirt intelligent conçu pour apaiser les personnes atteintes des troubles du spectre de l'autisme.