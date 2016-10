A Constantine, Algérie poste n'est pas encore entrée dans le XXe siècle

De très nombreux abonnés pour ne pas dire tous les abonnés d'Algérie poste sise la cité du

20-Août 1955 de Constantine, ne cessent de se plaindre du service des employés qui les traitent selon eux «comme des bêtes». Comme constaté de visu, on remarque effectivement un manque de respect vis-à-vis des clients. Certains, notamment des retraités de 60 à 70 ans, sont contraints de faire ailleurs de la monnaie à la demande du caissier pour pouvoir toucher leurs petites pensions. Parfois, ils sont carrément agressés verbalement en cas de refus, pourtant, la monnaie, c'est le service de la poste qui doit l'assurer! L'explication donnée par le chef de service: «Il y a trop de pression, les employés perdent le contrôle.» Pourtant, c'est tous les jours comme ça et on arrive parfois même jusqu'à menacer le client. Une situation qui est de plus en plus inacceptable. Le comble c'est que les employés censés être à leurs postes, laissent la charge à des recrues de l'Anem pour sortir faire des courses ou prendre de l'air jusqu'à deux heures parfois.