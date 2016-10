Des agrumes à Ouargla, c'est du solide

La plaine de la Mitidja, connue pour sa production d'agrumes, risque d'être détrônée. Le danger ne vient pas de la vallée de la Soummam ou du Titteri, mais du fin fond du Sud algérien. en effet, dans la seule wilaya de Ouargla, une production de plus de 1400 quintaux d'agrumes est attendue au titre de la saison agricole 2016-2017. Lancée en septembre dernier, cette campagne a permis jusqu'ici la cueillette de 392 quintaux d'oranges, de mandarines et de citrons, pour un effectif de 3909 orangers et citronniers productifs cette saison et occupant une surface de 35,5 ha, parmi une surface globale de 41,3 ha dédiée à cette filière d'arboriculture fruitière.

Ce sont là de petits chiffres en comparaison avec ce qui se fait dans la wilaya de Blida. Mais des chiffres prometteurs et les agriculteurs de Ouargla donnent rendez-vous à leurs collègues de Blida dans une dizaine d'années...