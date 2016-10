L'Algérie lauréate du Prix arabe de l'environnement

L'Algérie a remporté le 1er Prix du Conseil des ministres arabes de l'Environnement pour l'année 2016, suite à la participation du Centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (Cnerip) dans cette compétition, indique un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Le projet auquel a participé le Cnerip pour l'obtention du Prix de la Ligue des Etats arabes consiste à «construire des murs avec des matériaux absorbant l'énergie dans le but de préserver l'environnement». L'idée est donc géniale, mais l'on attend sa mise en oeuvre effective en Algérie. Cependant, le ministère de l'Habitat gagnerait d'abord à régler le problème des centaines d'ascenseurs des cités Aadl tombées en panne. Notant que la cérémonie de remise des prix sera organisée le 8 décembre prochain au Caire. Espérons que d'ici-là la question des ascenseurs sera prise en charge.