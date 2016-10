L'éolien, un succès à Adrar

La ferme éolienne de Kabertène, dans la wilaya d'Adrar, de production d'électricité constitue un modèle réussi en matière d'exploitation des énergies propres et renouvelables, estiment les responsables locaux du secteur de l'énergie. Implanté sur le territoire de la commune de Tissabit (80 km nord d'Adrar), ce projet, fruit d'un partenariat algéro-français et premier du genre à l'échelle nationale, est une station expérimentale représentant un modèle réussi en matière d'exploitation de l'énergie éolienne pour la production de l'électricité. Dotée d'une douzaine d'éoliennes, cette centrale assure une production alternative propre et renouvelable de 10 mégawatts d'électricité, intégrée au réseau électrique pour le renforcement des capacités d'alimentation en énergie de la wilaya d'Adrar. Le projet en question vient renforcer huit autres stations implantées à travers le territoire de la wilaya d'Adrar en vue d'atteindre une production énergétique de 50 mégawatts, selon les responsables locaux du secteur de l'énergie.