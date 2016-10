La cybercampagne électorale sur les starting-blocks

Les islamistes y pensent déjà, les démocrates sont en phase de test et les nationalistes commencent à équiper de vrais studios. Il s'agit là des fameuses chaînes YouTube que les partis politiques comptent ouvrir dans la perspective des prochaines élections législatives. Des sources concordantes annoncent en effet, que le MPS, le RND et le FFS disposent d'équipes de jeunes techniciens bénévoles qui travaillent sérieusement sur le projet. Il n'est pas question d'une chaise et d'une table, mais d'un véritable studio équipé de trois caméras avec une véritable régie. Un travail de pro. L'enjeu est de capter un maximum de cyberspectateurs. Pour ce faire, chaque équipe dit vouloir frapper fort. De grands artistes algériens ont été contactés pour agrémenter les programmes, essentiellement des débats politiques, de ces chaînes YouTube. Ça promet une cybercampagne dynamique.