Le petit Mohamed Farah Abdallah Djeloud honoré

La sûreté de wilaya de Constantine a organisé une cérémonie en l'honneur de l'écolier Mohamed Farah Abdallah Djeloud titulaire du 1er Prix du Concours international de lecture Arab Reading challenge aux Emirats arabes unis. La cérémonie organisée à l'école Ziadi-Bettou, que l'enfant fréquente, se veut un encouragement pour ce brillant succès à travers lequel il a honoré l'Algérie en général et Constantine, sa ville natale, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Le chef de sûreté de wilaya, des cadres et des éléments de cette structure ont assisté à cette cérémonie avec la famille de l'enfant, le directeur et les enseignants de l'école. Le jeune prodige de six ans qui est parvenu à lire une cinquantaine d'ouvrages de littérature arabe, d'histoire et de sciences entre autres a dédié son succès au peuple algérien et au Monde arabe.