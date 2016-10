Air Canada, nouveau concurrent pour Air Algérie

La compagnie aérienne Air Canada a ouvert les réservations sur une nouvelle liaison qui sera inaugurée en juin 2017, entre Montréal et Alger. De fait, Air Canada sera un sérieux concurrent à Air Algérie sur cette ligne directe, sa deuxième vers l'Afrique après celle vers Casablanca. En Algérie, Air Algérie avait le monopole de la ligne. Les vols AH vers Montréal sont souvent complets surtout en raison des facilités accordées par la compagnie nationale pour le nombre de poids pour chaque passager. Mais avec l'entrée en lice de la compagnie aérienne canadienne, Air Algérie devra faire un sérieux effort sur la qualité de service et surtout sur la ponctualité. Les cadres du Pavillon national affichent une grande confiance, puisqu'ils disent avoir plus de neuf mois pour se préparer à cette concurrence.