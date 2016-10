Ennahar fait mieux qu'Al Jazeera

L'application mobile pour androïde du Groupe médiatique Ennahar a frôlé le million de téléchargements en un temps record. L'application d'Ennahar est ainsi la première à réaliser un tel chiffre en Algérie, faisant mieux que toutes les autres applications mobiles dans sa famille (information) et même dans les autres catégories. Selon des statistiques disponibles sur Google, l'application d'Ennahar a pu devancer celles de chaînes d'information mondialement connues, à l'instar de France24, Sky News et la BBC, ainsi que l'application mobile d'Al Jazeera. L'application d'Ennahar doit, entre autres, son succès aux alertes infos que les utilisateurs reçoivent gratuitement et instantanément, pour les informer des événements importants en Algérie et même à l'international. Cette application permet également à ses utilisateurs de consulter des informations sans connexion Internet, une fois la mise à jour effectuée.