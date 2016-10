Les bibliothèques universitaires quasi absentes dans le Web 2.0

Une étude menée par le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique a conclu que les bibliothèques universitaires algériennes sont déconnectées des nouvelles technologies. L'étude en question a concerné 111 bibliothèques au niveau des établissements de l'enseignement supérieur au 10 mai 2016. Dans le lot, à peine 54 établissements ont des liens vers des sites Web. Et sur les bibliothèques connectées au Net, 12 seulement utilisent le Web 2.0. Cela donne un taux de 10% du total des bibliothèques étudiées.Il y a lieu de préciser également que les sites Web des bibliothèques universitaires existants sont «statiques», les données étant non actualisées et l'accessibilité très limitée, ce qui les empêche de suivre l'évolution numérique au niveau mondial. Une autre étude de l'université de Relizane démontre une faible utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube par les bibliothèques universitaires.