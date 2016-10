Nekkaz filme son arrestation à Paris

L'ancien candidat à la candidature pour la présidentielle d'avril 2014, Rachid Nekkaz a été arrêté le 26 octobre dernier à Paris. M. Nekkaz a filmé son arrestation sur les Champs-Elysées où il participait à un rassemblement déclaré «contre la corruption en Algérie». Il a affirmé avoir été «menotté et emprisonné violemment pendant 30 heures» au commissariat du XIXe arrondissement de la capitale, et convoqué au tribunal de grande instance de Paris le 20 janvier prochain. Alors qu'il diffusait un direct de la manifestation sur Facebook Live, il a continué à filmer lors de sa propre interpellation, et du trajet en fourgon qui l'a conduit jusqu'au commissariat.