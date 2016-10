Un Congrès mondial contre le cancer

Face à l'ampleur grandissante du cancer, qui tue chaque année plus de 8 millions de personnes, les différentes organisations qui luttent contre ce fléau tirent la sonnette d'alarme, en préconisant le renforcement du plan de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que se tiendra le Congrès mondial contre le cancer demain à Paris et prendra fin jeudi. Il réunira comme à l'accoutumée les spécialistes les plus éminents de la lutte contre le cancer, quelque 3 500 délégués de plus de 110 pays seront présents à cette assise, dont les deux associations hôtes, sont la Ligue contre le cancer et l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes (Aliam). La présidente de la Ligue contre le cancer, Jacqueline Godet, explique que l'objectif recherché est l'éveil des consciences de la société civile dans tous les pays, et l'importance d'endiguer les ravages faits par cette maladie, notamment en Afrique.