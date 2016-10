De nouvelles lignes du métro d'Alger en service fin 2017

Plus de 88 millions de voyageurs ont été transportés par le métro d'Alger en cinq ans, selon la Ratp El Djazair, qui vise à doubler la fréquentation quotidienne du métro. En marge d'une journée de célébration du cinquième anniversaire du métro d'Alger, on apprend que la fréquentation actuelle qui atteint 100.000 voyageurs/jour, passera prochainement à 200.000 voyageurs/jour avec les extensions des lignes de métro en cours de réalisation. Comparativement à 2015, la fréquentation de la ligne du métro (Grande-Poste-El Harrach) a augmenté de 44%, tandis que les rames du métro ont parcouru depuis le 1er novembre 2011, jour de sa mise en service, plus de 7000.000 km.