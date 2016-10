Encore un Mawlid Ennabaoui "étincelant"?

C'est devenu la rengaine. Chaque année, des alertes sont données sur les dangers que font courir aux passants et surtout aux enfants les pétards et autres engins pyrotechniques. Le Mawlid Ennabaoui n'est pas encore là, mais un mois à l'avance les étals ont surgi malgré la vigilance des services compétents dans les marchés et au niveau de certaines rues «spécialisées». C'est le cas de la capitale où une artère très fréquentée est occupée aux deux tiers par ces marchands ambulants qui anticipent avec un sens aigu du commerce les rendez-vous à ne pas manquer. D'ailleurs, la clientèle ne fait pas défaut tout au long de l'année, depuis que les adeptes ont découvert l'usage des «fusées» tonitruantes pour célébrer les mariages à n'importe quel prix.