Il a filmé posément la noyade des migrants

Les internautes ont été profondément choqués. Une vidéo a montré sur les réseaux sociaux la mort en direct d'une centaine de migrants clandestins, au large des côtes libyennes. La centaine de personnes se trouvait à bord d'un petit bateau pneumatique et c'est au moment où il a chaviré qu'une grande barque est passée par là. L'un des ouvriers à bord a alors tranquillement filmé la tragédie. «Comment peut-il garder son sang-froid, les regarder se noyer et continuer à filmer sans les aider?», se sont indignés bon nombre d'internautes, mais les passagers de la barque prétendent avoir lancé des cordes et des bidons et qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre, la frayeur poussant les migrants à se ruer les uns sur les autres pour être sauvés. Des sources crédibles indiquent que 100 migrants sont morts noyés, tandis que 30 autres ont été sauvés et conduits en Libye.