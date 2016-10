L'Algérie invité d'honneur à la Foire internationale du livre en Egypte

Echange de bons procédés: l'Algérie a été choisie en qualité d'invité d'honneur de la 49e Foire internationale du livre du Caire (Egypte) prévue en 2018. Cette invitation fait suite à la demande de la Commission égyptienne publique du livre, relevant du ministère égyptien de la Culture, présente au 21e Salon international du livre d'Alger (Sila) où l'Egypte est accueillie en qualité d'invité d'honneur. Les relations culturelles entre les deux pays sont anciennes et «profondes» puisqu'elles remontent à plus de 20 siècles. C'est pourquoi ils «oeuvrent à renforcer le partenariat dans l'édition, le cinéma et le théâtre, notamment», même si, de l'avis de nombreux spécialistes, les échanges demeurent en-deçà des véritables potentialités...