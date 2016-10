L'espace Bentalha de l'oued El Harrach réceptionné aujourd'hui

La réception de la totalité du projet d'assainissement et d'aménagement de l'oued El Harrach aura lieu fin 2017 selon le chef de projet qui estime à 75% la cadence des travaux. Après l'aménagement et la réception de trois tronçons de l'oued El Harrach, les Sablettes (rive droite), les trois piscines se trouvant dans la rive gauche de l'oued et la Prise d'eau, tous transformés en espace de loisirs, on annonce pour aujourd'hui la réception du 4ème tronçon situé à Bentalha qui sera aménagé en espace de détente au grand bonheur des citadins habitant aux alentours. Cet espace de loisirs de Bentalha s'étend sur 2 km environ et il a été totalement aménagé pour recevoir les visiteurs. Doté d'espaces verts et de détente, en plus de trois stades de football en gazon naturel, il séduit par sa particularité les riverains qui semblent l'avoir déjà adopté. Les mêmes sources indiquent, par ailleurs, que l'ensemble du projet d'aménagement de l'oued El Harrach sera achevé fin 2017.