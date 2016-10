La France envoie son meilleur auteur de théâtre à Béjaïa

Sans doute flattée par l'honneur que lui fait le Festival international du théâtre de Béjaïa en la choisissant comme invité d'honneur, la France a décidé de se faire représenter à cette manifestation culturelle par l'une des valeurs sûres de son théâtre. Alexis Michalik est en effet, très connu en France, notamment pour le Molière 2014 du meilleur auteur et celui de la meilleure mise en scène, qu'il a décroché dans son pays avec la pièce «Le Porteur d'Histoire». Son succès fut tel qu'après quatre années de représentations continues, la troupe de Michalik repartira en tournée en 2017. C'est dire que la France a placé la barre très haut et compte marquer de son empreinte, l'édition 2016 du Festival international de Béjaïa. Et comme pour souligner tout l'intérêt que porte ce pays à se «connecter» culturellement à l'Algérie, «Le Porteur d'Histoire», se produira également le mercredi 2 novembre à 19h au Théâtre national d'Alger.