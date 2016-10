La piraterie ne nourrit plus son homme

Le nombre d'actes de piraterie en haute mer est tombé au troisième trimestre à son plus bas niveau depuis 20 ans, a annoncé hier le Bureau maritime international, saluant les efforts des gouvernements et du secteur du transport maritime. Le BMI a fait état dans son dernier rapport trimestriel de 42 attaques recensées sur les mers du globe entre juillet et septembre. «La piraterie maritime a touché son plus bas niveau depuis 1996», indique le BMI, dont le centre de lutte contre la piraterie est basé à Kuala Lumpur. «Le BMI est encouragé par les efforts des autorités nationales et internationales et du secteur du transport maritime.» Mais il a relevé que les attaques impliquant des prises d'otages demeuraient une source d'inquiétude, notamment dans les eaux nigérianes, et lancé un appel à la vigilance.