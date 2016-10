Salon du livre: exit le sport!

La 21e édition du Salon international du livre d'Alger est marquée par une absence «très remarquée» des livres dédiés au sport, alors que les différents éditeurs participant au «Sila-21» rejettent toute responsabilité et appellent les spécialistes à s'investir davantage dans ce créneau. Ouvert depuis jeudi dernier au public au Palais des expositions des Pins-maritimes (Safex) sous le thème «Le livre, totale connexion», le Salon international du livre d'Alger enregistre la participation de plus de 290 éditeurs algériens et 671 exposants étrangers venus d'une cinquantaine de pays. L'absence du livre sportif se fait remarquer de plus en plus dans les stands, mis à part quelques maisons d'édition qui présentent un infime nombre de livres de football, judo et boxe. A cet effet, dans le stand des éditions Dahlab, un seul livre sportif est présent. Il est consacré au judo et intitulé «Le judo algérien 1945-2012, 67 ans d'histoires et de moments forts» de son auteur Mustapha Mabed, journaliste et spécialiste de la discipline.