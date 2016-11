50% des vertébrés ont disparu de la Terre en 40 ans

Il y a véritablement menace sur les espèces animales sur notre planète. Selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF), la pression exercée par les activités humaines sur l'environnement provoquera la disparition des populations d'espèces sauvages d'ici 2020. Le rapport note que les populations de mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptiles dans le monde se sont effondrées de 58% en 42 ans, entre 1970 et 2012. «Il devrait atteindre en moyenne 67%» d'ici à 2020, si rien n'est fait pour enrayer la tendance», a encore alerté le même document intitulé Planète vivante 2016. Le précédent rapport, paru en 2014, faisait état d'une chute de 52% des populations de vertébrés dans le monde entre 1970 et 2010. Pour mesurer leur évolution, le WWF, en collaboration avec la Société zoologique de Londres, a étudié 14.152 populations appartenant à 3706 espèces vertébrées.