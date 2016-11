Appel à candidatures pour universitaire de la francophonie

Le Prix El Fassi de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) couronnant l'action d'une personnalité marquante des réseaux de la fancophonie sera remis à Marrakech en marge de la 17e Assemblée générale de l'AUF (mai 2017). L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 15 du mois en cours. Lors de sa 9e Assemblée générale en 1987, l'Agence universitaire de la francophonie, a créé le prix El Fassi pour rendre hommage à Mohammed El Fassi, figure emblématique de la francophonie, universitaire, comptant parmi les membres fondateurs de l'Agence. Ce prix, doté de 15.000 euros, couronne l'ensemble de l'oeuvre d'une personnalité scientifique marquante des réseaux de la francophonie dont l'action scientifique et de recherche a exercé une large influence à l'échelle internationale par la qualité de son expertise et par le caractère innovant de son action dans l'un ou plusieurs des domaines suivants: la recherche, la formation, la gouvernance, le transfert de connaissances et enfin le développement et la coopération internationale.