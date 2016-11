Constantine: 300 milliards pour les oueds

Une enveloppe financière de trois milliards de dinars vient d'être débloquée par le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement pour «l'aménagement de l'environnement immédiat des oueds Rhumel et Boumerzoug de Constantine», apprend-on auprès de responsables du secteur. Ce budget «conséquent» sera consacré à la réalisation de projets d'accompagnement environnemental à la grande opération d'aménagement en cours ciblant ces deux oueds, a-t-on souligné de même source, faisant part de l'importance de ce chantier dans l'amélioration du cadre urbain de la ville de Constantine.

Le ministère de tutelle a décidé de la mobilisation de ce budget pour donner à l'opération d'aménagement de ces deux oueds toute l'envergure recherchée du point de vue protection contre les inondations, l'érosion du sol et l'amélioration du cadre environnemental également, a indiqué la même source, précisant que l'étude relative à l'aménagement de l'environnement immédiat de ces deux oueds a été déjà achevée, selon la même source.