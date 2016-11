L'Algérie produira 20 millions de tonnes de coton

A Adrar, l'Algérie file du bon coton. Cette wilaya, souffrant d'un surplus d'eau qui affleure de la nappe phréatique, sera un pôle de production de coton. L'Algérie se lance dans ce créneau et envisage de produire quelque 20 millions de tonnes annuellement. La production trouvera ses débouchées directement sur le marché national au complexe de textiles de Relizane. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, en visite à Adrar, a indiqué que cette production de coton approvisionnera le complexe algéro-turc en matière première et 40% de l'excédent de la production sera destiné à l'exportation Selon le ministre, la politique de relance du secteur commence à porter ses fruits soulignant qu'il a enregistré, durant le 1er trimestre 2016, une croissance de 11%.